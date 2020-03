Pracownicy FCA w Tychach skarżą się na przymus pracy w sobotę. Co na to Solidarność?

"Każda wolna sobota nazywana jest zbiorowym dniem pracy i to tak co tydzień. W zasadzie, to takie bezkarne organizowanie pracy w godzinach nadliczbowych przez tego pracodawcę. Naturalnie poza FCA jest cała masa firm (podwykonawców), które również są zmuszane do wstawiennictwa swoich pracowników w te soboty. Pracownicy wszystkich tych spółek mają już po dziurki w nosie pracujących sobót i wręcz płaszczenia się przed swoimi przełożonymi, aby mieć w sobotę dzień wolny. Samo wystosowanie prośby jest już niezwykle stresujące i poniżające, a już natychmiast z ust przełożonego pada cały deszcz powodów, dlaczego nie powinien pracownik prosić o dzień wolny i tak: "a nie możesz się zamienić na zmiany?", "a na tą sobotę (jak na każdą inną) już ileś ludzi prosiło o wolne", a „On” sam od początku istnienie firmy nie wybierał tylu sobót, co ty potrzebujesz, a „On” nie potrzebuje takich pracowników, co to w soboty nie chcą przychodzić do pracy, a "jeszcze raz nie przyjdziesz do pracy w sobotę, to twoje akta powędrują do działu kadr do dyspozycji" - to tylko jedna z takich skarg, ale bardzo szczegółowa.