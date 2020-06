Prasówka Tychy 10.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tychach nie minęło Cię nic ważnego

Boże Ciało 2020. Procesje tylko wokół kościoła. Z powodu trwającej epidemii koronawirusa nie będzie tłumnych przejść ulicami miast ani sypania kwiatów. Uroczystości Bożego Ciała będą skromne, ale nie obejdzie się bez błogosławieństw, a dodatkowo będzie możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wedle zalecenia abp. Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, ma być wystawiony po ostatniej przedpołudniowej mszy i pozostać aż do mszy wieczornej.

Zdrowa czy nie? Głodówka to kuracja, która słusznie budzi wiele kontrowersji. Wszystko zależy jednak od tego, jak przebiega. Oto najważniejsze pytania o to, w jaki sposób przeprowadzić zdrową głodówkę, wraz z odpowiedziami wyznaczającymi plan działania.

Uwaga! W galerii zdjęcia i opisy poszukiwanych za kradzieże rozbójnicze w województwie śląskim. Jeśli kiedykolwiek ich widzieliście, zgłoście to policji.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Apple

Ceny: od 2 426 do 2 599 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Lenovo

Cena: 589 zł.

zł. Zobacz oferty

Prasówka 10.06 Tychy: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tychach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Niespodziewana i niesłuszna kwarantanna? Górnik KWK Pniówek się żali, że o kwarantannie dowiedział się od policjantów, którzy przyszli sprawdzić, czy jest w domu. Był, choć nie wiedział, że jest objęty kwarantanną. I to do 30 czerwca. Nie wie, dlaczego tak długo. Ba, nie zna nawet wyników swoich badań. Dodzwonić się do sanepidu nie może, choć dzwoni uparcie, ale w dzień stale zajęte, zaś nocą nikt nie odbiera.