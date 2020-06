Prasówka Tychy 11.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tychach nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Tychy 11.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata to kolejne rośliny w rozkwicie. Każda pora roku jest dobra, by tu zajrzeć, a czerwiec to czas kwitnienia m.in. rododendronów i róż.

Sytuacja na rynku pracy w Tychach nie jest zatrważająca. Wprawdzie przybywa bezrobotnych, ale przybywa też ofert pracy. Wzrosty są niewielkie. Powiatowy Urząd Pracy podsumował kwiecień i maj 2020 r.