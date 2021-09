Prasówka Tychy 11.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tychach nie minęło Cię nic ważnego

Rzeczywistość potrafi zaskoczyć! Blok ocieplony ale bez jednego piętra, kapliczka w wannie, ścieżka rowerowa kończąca się nagle barierkami, samochód pod wiatą dla wózków z marketu, balkon bez drzwi, zatoczka autobusowa obsadzona drzewami, pizza w kształcie orła... - to tylko niektóre absurdalne pomysły nadesłane na facebookowy fanpage "Zaufaj mi, jestem Architektem!". W niektóre naprawdę ciężko uwierzyć! Zobacz te zdjęcia - kliknij w galerię.

Prasówka 11.09 Tychy: pozostałe wydarzenia

Rośnie liczba nowych zakażeń w Polsce! W piątek 10 września było 528 nowych przypadków - to wzrost o 46 proc. w stosunku do sytuacji sprzed tygodnia. Podczas czwartej fali pandemii koronawirusa obostrzenia będą wprowadzane regionalnie. Takie rozwiązanie zapowiedział na konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Tym razem jednak nie tylko poziom zakażeń, ale i wyszczepialności będzie miał wpływ na to, który region w jakiej strefie się znajdzie. Sprawdźcie w naszej galerii, gdzie w woj. śląskim ryzyko wprowadzenia obostrzeń jest największe.