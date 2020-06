Prasówka Tychy 13.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tychach nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Tychy 13.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pierwsza komunia św. w parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tychach odbyła się w sobotę, 13 czerwca 2020 r. Podczas specjalnej mszy o godz. 12 przystąpiło do niej dziesięcioro dzieci w towarzystwie swoich rodziców i chrzestnych. Mszę komunijną odprawił, jak zwykle, proboszcz, ks. prałat Józef Szklorz.

"Iluzje" Wyrypajewa w reżyserii Pawła Drzewieckiego w Teatrze Małym w Tychach to teatr internetowy. Rozmowa czterech osób poprzez Skype czy Zoom. Idealna sztuka na czas pandemii koronawirusa. "Iluzje" Wyrypajewa to dobry tekst na ten czas i na przestrzeń on line, która doskonale porządkuje przekaz, jak mówi reżyser.