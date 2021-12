Prasówka Tychy 16.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tychach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.12, w Tychach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Nauka zdalna będzie przedłużona? Czy to dobra decyzja? Pewna odpowiedź Przemysława Czarnka”?

Prasówka Tychy 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nauka zdalna będzie przedłużona? Czy to dobra decyzja? Pewna odpowiedź Przemysława Czarnka 10 stycznia szkoły wrócą do stacjonarnej nauki, nie ma co do tego wątpliwości – stwierdził w poniedziałek szef MEiN Przemysław Czarnek. Czy to odpowiednie stanowisko w obecnej sytuacji?

📢 Najtańsze dwa pokoje od dewelopera – ile dziś kosztuje takie mieszkanie? Sprawdzamy ceny nieruchomości Ile trzeba dziś mieć w portfelu, by kupić najtańsze nowe dwupokojowe mieszkanie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Trójmieście? A jak sytuacja wygląda w Gliwicach lub Jaworznie? Na te pytania odpowiedzieli deweloperzy, my zaś prezentujemy przegląd cen w galerii. 📢 Ścieżki nordic walking do 13 km od Tychów. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 18 - 19 grudnia Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking niedaleko Tychów? Z Traseo mamy dla Ciebie garść propozycji na ten tydzień (od 18 grudnia). Jeżeli to Twój początek z nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze propozycje, gdzie można się wybrać w okolicy Tychów na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy trasy w odległości do 13 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.