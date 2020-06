Prasówka Tychy 20.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tychach nie minęło Cię nic ważnego

Pierwsza komunia św. 2020 w parafii błogosławionej Karoliny w Tychach rozdzielona jest na osiem mszy. Pierwsze dwie grupy przystąpiły do tego sakramentu 13 czerwca, kolejne - 20 czerwca. Następne mają wyznaczony termin na 27 czerwca i 12 września. W sumie pierwszokomunijnych dzieci w parafii bł. Karoliny w Tychach jest ok. 90.

Od kilku dni po internecie krąży szokujący rachunek, z którego wynika, że za zestaw obiadowy dla dwóch osób w smażalni ryb w Jastarni klient zapłacił ponad 250 zł. Co, ciekawe zestaw wcale nie był wyszukany, ledwie dwie zupy, ryba na wagę, frytki, surówki i jeszcze piwo oraz soczek. Postanowiliśmy sprawdzić, jak kształtują się ceny za zestawy obiadowe w Beskidach. Czy również panuje taka drożyzna? Oto co się okazało...

Szczęśliwcy, którym w mniej niż dwie minuty udało się zarezerwować bilety odjechali w sobotę rano specjalnym kursem Kolei Śląskich do Krakowa. W grudniu tego roku, gdy w życie wejdzie nowy rozkład jazdy, pasażerowie będą mogli korzystać już z codziennych połączeń regionalnego przewoźnika na tej trasie. Dzisiejszy specjalny pociąg trasę z Katowic do Krakowa pokonuje zaledwie w 62 minut, ale... nie zatrzymuje się na żadnej stacji pośredniej.

Wiadomo już kto wybuduje ponaddwunastokilometrowy odcinek ekspresowej drogi S1 między Węzłem Dankowice i Suchym Potokiem. To część całkiem nowej drogi w standardzie ekspresowym, jaka powstanie między Mysłowicami a Bielsko-Białą. Będzie to zupełnie nowa droga w województwie śląskim.

Gwałtowne ulewy w woj śląskim. Prawie 300 interwencji w piątek strażaków, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Większość z nich była z powodu opadów deszczu. W Częstochowie woda dostała się do piwnicy szpitala, w Bytomiu zalała piwnice szkoły i przedszkola.

Magdalena Szafron nie żyje. Powiat bieruńsko-lędziński stracił szefową kultury. "Była jedną z osób nie do zastąpienia", mówi Piotr Czarnynoga, były starosta bieruńsko-lędziński. Magdalena Szafron zmarła po długiej walce z nowotworem, przeżywszy zaledwie 48 lat. Osierociła dwie nastoletnie córki.

Najmodniejsze dzielnice i osiedla w Tychach? Na tak zadane pytanie Igor Śmietański zastępca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej odpowiada bez wahania: "Całe Tychy są modne. Jak ktoś z zewnątrz chce się tu osiedlić, to nie pyta o konkretne osiedle czy dzielnicę, interesują go po prostu Tychy. Gdyby jednak głębiej zastanowić, to na czoło wysuwa się w tej chwili Mąkołowiec.