Prasówka Tychy 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tychach nie minęło Cię nic ważnego

Jeśli nie wiemy, kim jesteśmy i dokąd idziemy, to się boimy tego co na zewnątrz. Obawiamy się też tego braku swej tożsamości. Zaczynamy się bronić, atakując to wszystko, co przykładowo – dla jednych - wydaje się być zagrożeniem rodziny, a dla drugich – atakiem na wszelką różnorodność i tożsamość seksualną - mówi ojciec Maciej Zięba, dominikanin.

59-letni mieszkaniec Tychów chory na koronawirusa został aresztowany za naruszenie zasad kwarantanny. Grozi mu do 8 lat więzienia, a także kara grzywny w wysokości do 30 tys. złotych.