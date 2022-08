Prasówka Tychy 5.08.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tychach nie minęło Cię nic ważnego

Choć wakacje przekroczyły już półmetek, nie wszyscy absolwenci podstawówek wiedzą, w jakiej szkole rozpoczną nowy rok szkolny. Chętnych do szkół ponadpodstawowych było w tym roku bardzo dużo, wielu uczniów nie znalazło się zatem na pierwszych listach. W środę, 3 sierpnia 2022, zakończyła się rekrutacja uzupełniająca. Wyniki - wkrótce. A na razie zobaczmy, ilu kandydatów przypadało na jedno miejsce w liceach tyskich, mikołowskich, pszczyńskich i bieruńskim.

W PRL-u sprzęt AGD był towarem deficytowym, a do tego drogim. Nie można było po prostu wejść do sklepu i go kupić, tym bardziej zamówić online. Gdy rozniosła się wieść o nadchodzącej dostawie, ludzie ustawiali się kolejkach po zakupy. Czasem trzeba było w niej stać już w nocy, wiele godzin przed otwarciem sklepu. Przypominamy kultowe sprzęty AGD, o której walczyli Polacy.