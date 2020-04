Pro-Logos i trylogia za zamkniętymi drzwiami Teatru Małego w Tychach

Pro-Logos i trylogia za zamkniętymi drzwiami. Teatr Mały w Tychach stara się utrzymywać kontakt z publicznością. Na swoim kanale YouTube umieszcza słuchowiska, czytanie bajek. Niedługo pojawią się tam fragmenty produkcji Teatru Małego w ramach Tyskiego Festiwalu Logos Fest oraz czytanie trylogii w odcinkach.

W maju miał się odbyć kolejny Festiwal Słowa Logos Fest. Ta edycja miała być poświęcona Jonaszowi Kofcie. Mieli w niej wziąć udział tacy artyści jak Piotr Machalica, Hanna Banaszak, Wojciech Malajkat, Wojciech Pszoniak czy Andrzej Poniedzielski. - To wszystko będzie, ale dopiero jesienią. I na pewno nie w jednym bloku, jak to byłoby w maju, ale rozłożymy ten program w czasie. Zaczniemy w październiku i zakończymy 28 listopada, który jest dniem urodzin Kofty - tłumaczy Paweł Drzewiecki, dyrektor Teatru Małego. Na razie szykuje Pro-Logos, czyli imprezę on line świadomie nawiązującą do Logos Festu. Będzie ona również rozłożona w czasie i potrwa do końca sezonu kulturalnego. - W nazwie wykorzystaliśmy grę słów: Pro-Logos, czyli po prostu prolog do głównego wydarzenia - mówi dyrektor. - Będzie to jednocześnie podsumowanie poprzednich pięciu edycji, niejako zebranie i przypomnienie ich owoców. Zamierzamy przypomnieć fragmenty naszych produkcji na temat poszczególnych edycji.

Dyrektor widzi w aktualnej sytuacji świetną okazję do skonfrontowania twórczości Osieckiej, Grechuty, Młynarskiego, Przybory, czyli bohaterów poprzednich edycji, oraz Kofty.

- Wszyscy oni są poetami piosenki, którzy tworzyli w tym samym czasie i, poza Przyborą, byli z jednego pokolenia - dodaje dyrektor Drzewiecki. - Ich twórczość mocno ze sobą korespondowała. Pro-Logos, który niebawem się zacznie, ma być nie tylko wprowadzeniem do właściwego Logosu, ale i prezentacją takich utworów jego bohaterów, których w tradycyjnej formie festiwalu nie dałoby się wykorzystać. Chodzi głównie o słuchowiska, sztuki radiowe. Tradycją Tyskiego Festiwalu Słowa jest turniej recytatorski i w wydaniu internetowym też się on odbędzie, oczywiście, on line. - Zorganizujemy webinaria, warsztaty, podczas których będziemy pracować z uczestnikami turnieju nad interpretacją tekstu, artykulacją i emisją głosu - mówi dyrektor Drzewiecki.

Dla kandydatów do szkół teatralnych będzie to w obecnej sytuacji okazja do przygotowania się do egzaminu. Plusem obecnej sytuacji będzie też to, że do wyboru będą teksty nie jednego autora, ale pięciu. Po warsztatach każdy nagra swój występ i prześle jurorom.



Pro-Logosowi będzie też towarzyszyć tworzenie słowniczka pojęć związanych z teatrem, jak kurtyna, rampa, proscenium, itp. - Naszą publiczność będziemy prosić o napisanie własnych definicji. I tak wspólnie stworzymy słowniczek internetowy - mówi dyrektor. Trylogia w odcinkach na kanale YouTube Teatru Małego Poza Pro-Logosem, w najbliższym czasie, 2 maja, czyli w Dzień Flagi”, ma się zacząć czytanie trylogii, od „Ogniem i mieczem” poprzez „Potop” do „Pana Wołodyjowskiego”. - Sienkiewicz, jak wiadomo, pisał te powieści ku pokrzepieniu serc, a w obecnej sytuacji, także chyba mentalnej, z przyjemnością posłuchamy o sukcesach polskiego oręża, ale też pięknie napisanych historii miłosnych oraz dowcipu Zagłoby - mówi Paweł Drzewiecki, który będzie jednocześnie lektorem trylogii. Czytanie ma potrwać do początku nowego sezonu teatralnego.

Obecną sytuację dyrektor zamierza wykorzystać też do sięgnięcia po „Iluzje” Wyrypajewa. - Są to monologi czterech bohaterów. Tekst trudny do inscenizacji. Wymyśliliśmy więc, by to była rozmowa czterech osób w ramach Skype’a. Autor zaakceptował nasz pomysł - mówi.

Koronawirus: Czy branży filmowej grozi zapaść?