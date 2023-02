Przedszkole Niepubliczne Kubusia Puchatka w Tychach świętuje. Zobaczcie zdjęcia

Przedszkole Niepubliczne Kubusia Puchatka w Tychach i muzyka na żywo

14 lutego dziadków przyjmowały "Tygryski", czyli grupa pięciolatków Joanny Legierskiej. Były piosenki, tańce, zagadki o babciach i dziadkach. Wszystko przy akompaniamencie na żywo pianistki, Agnieszki Loski, co w tej chwili jest rzadkością w przedszkolach, ale Przedszkole Niepubliczne Kubusia Puchatka, które prowadzi Maria Baar, bardzo ceni rytmikę i wychowanie muzyczne. Stąd stała (od 30 lat!) obecność pani Agnieszki nie tylko od święta, ale i na co dzień. A jest to nie tylko pani od rytmiki, ale i kompozytorka, która ma do zaoferowania także własne kompozycje. Tak więc muzyka jest tu w najlepszym wydaniu. Jak zresztą wszystko - od dekoracji po stroje występujących dzieci (wszystkie stroje zapewnia przedszkole) i starannie dobrany program oraz perfekcyjne wykonanie.