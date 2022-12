Przedszkole Niepubliczne Kubusia Puchatka w Tychach najlepsze. Dwa razy I nagroda

Zespół Kubusie z Przedszkola Niepublicznego Kubusia Puchatka Marii Baar w Tychach zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii w VII Międzynarodowym Konkursie Pieśni Patriotycznej i Historycznej "Nad nami Orzeł Biały", który organizuje MDK 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.

Wśród solistów pierwsze miejsce zajął Franciszek Dola, przedszkolak z Przedszkola Niepublicznego Kubusia Puchatka Marii Baar w Tychach.

Dzieci zostały po raz kolejny przygotowane przez Agnieszkę Loskę, która od 20 lat współpracuje z tym przedszkolem, prowadząc w nim zajęcia muzyczne. Jest nie tylko nauczycielką śpiewu, ale też autorką piosenek, które dzieci w tym przedszkolu śpiewają. Wszystkie występy przedszkolaków z tego przedszkola na Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Historycznej "Nam nami Orzeł Biały" to jej autorski program. Do tego dochodzi dbałość nauczycielek i dyrekcji o efektowny strój.

Świetne przygotowanie plus piękny wygląd sceniczny to klucz do sukcesów, jakie Przedszkole Niepubliczne Kubusia Puchatka w Tychach odnosi od lat.