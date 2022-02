Przegląd prasy 13.02.2022 Tychy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tychów

Główny Inspektorat Sanitarny informuje o kolejnych już w ostatnim czasie, produktach spożywczych wycofanych z sieci popularnych sklepów jak np. Ikea czy Biedronka. Tym razem są to m.in. popularne mrożonki, batony, suplementy diety.... Żywność wskazana do wycofania, jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu, a nawet poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Zobacz LISTĘ

CENY nieruchomości w ŚLĄSKIEM. Marzenia o własnych czterech kątach stają się coraz bardziej odległe i wydają trudniejsze do zdobycia - ceny mieszkań i domów wciąż są coraz wyższe. Czy jest szansa znaleźć jeszcze nieruchomość w atrakcyjnej cenie? Wygląda na to, że tak. Trzeba jednak liczyć się z dodatkowymi kosztami remontu.

Pani Dagmara mieszka w Gliwicach, jest młodą, samotną mamą z dwójką dzieci: 7 letniej Roksany i 2 letniego Kacpra. Po odejściu od męża znalazła się w trudnej sytuacji. Pomimo trudnych przejść nie załamała się. Pracuje i dzięki swojej zaradności pozyskała małe mieszkanie. Niestety, mieszkanie jest w bardzo złym stanie i wymaga gruntowego remontu. Obecnie to prawdziwa ruina.

Od kilku nastu dni spada powoli liczba nowych zachorowań - choć ta wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie! dziś, w sobotę 12 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 31 331 nowych zakażeniach - to spadek do ubiegłej soboty o 32 procent. Zgonów jest jednak więcej niż w ostatniej soboty! Minionej doby zmarły 333 osoby. Jest to największa liczba zgonów od blisko miesiąca!