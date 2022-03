Przegląd prasy 18.03.2022 Tychy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tychów

Chcesz zmienić samochód? Po głowie chodzi ci SUV... ale finanse nie pozwalają na zakup nowego? Sprawdź naszą galerię - znajdziesz tam 10 najciekawszych ofert związanych z SUV-ami. Każdy z nich kosztuje ok. 20 tys. złoty - zaprezentowane samochody są jednymi z najtańszych tego typu, do kupienia w woj. śląskim.

Prasówka 18.03 Tychy: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tychach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Żółty pył na samochodach i ulicach wzbudza zainteresowanie. Skąd się wziął i co to tak naprawdę jest? Odpowiedź jest dość prosta, to pył znad Sahary, czyli największej pustyni świata. Jak to się stało, że dotarł do Polski oraz czy jest szkodliwy dla zdrowia ludzi? Sprawdź czym dokładnie jest żółty pył znad Sahary oraz ile czasu będzie się utrzymywał.