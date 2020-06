Przegląd prasy 19.06.2020 Tychy, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tychów

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Tychy 19.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W piątek, 19 czerwca, około godz. 16., w Tychach, na ulicy Traugutta samochód osobowy wjechał w tył autobusu miejskiego.

Magdalena Szafron nie żyje. Powiat bieruńsko-lędziński stracił szefową kultury. "Była jedną z osób nie do zastąpienia", mówi Piotr Czarnynoga, były starosta bieruńsko-lędziński. Magdalena Szafron zmarła po długiej walce z nowotworem, przeżywszy zaledwie 48 lat. Osierociła dwie nastoletnie córki.

Najmodniejsze dzielnice i osiedla w Tychach? Na tak zadane pytanie Igor Śmietański zastępca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej odpowiada bez wahania: "Całe Tychy są modne. Jak ktoś z zewnątrz chce się tu osiedlić, to nie pyta o konkretne osiedle czy dzielnicę, interesują go po prostu Tychy. Gdyby jednak głębiej zastanowić, to na czoło wysuwa się w tej chwili Mąkołowiec.