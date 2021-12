Przegląd prasy 22.12.2021 Tychy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tychów

Barszcz z uszkami, makówki, pierogi z kapustą i grzybami oraz inne tradycyjne potrawy już za kilka dni trafią na świąteczne stoły w domach woj. śląskiego. Może jeszcze zastanawiasz się, co w tym roku przyrządzić na kolację wigilijną? Oto nasze propozycje najpopularniejszych dań. Sprawdź przepisy przygotowane m.in. przez restauracje z naszego regionu. Kliknij w „zobacz galerię".

Handel w niedziele i święta od 1 lutego 2022 r. nie będzie już taki sam, jak wcześniej. W październiku 2021 prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady zakazu handlu. Wszystko po to, by wykluczyć możliwość nieprawidłowego stosowania przepisów i ich obchodzenie. Co dokładnie się zmieni? Które sklepy stracą możliwość otwierania się w niedziele jako placówki pocztowe?