Przegląd prasy 28.01.2022 Tychy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tychów

Od czwartku, 27 stycznia, w wybranych aptekach można za darmo i bez skierowania wykonać test antygenowy na obecność COVID-19. Lista placówek jest bardzo skromna. W całej Polsce usługę uruchomiły rano raptem 64 placówki. Około południa liczba ta urosła do 105. Kolejne składają dokumenty zgłoszeniowe. Na liście aptek, które już testują, jest osiem z woj. śląskiego.

To już kolejny rekord zakażeń w historii tej pandemii! Dziś, 27 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało aż o 57 659 nowych zakażeniach - to wzrost o 75 proc. do ubiegłego czwartku. Tylko minionej doby zmarło w Polsce 262 zakażonych, w tym 34 w naszym regionie. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim i w jego poszczególnych miastach?