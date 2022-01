Przegląd prasy 30.01.2022 Tychy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tychów

Prasówka Tychy 30.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

KRYMINALNE. Nadal nie wiadomo, czy 41-letni Tomasz M., "Bestia z Sosnowca", morderca 11-letniego Sebastiana z Katowic w momencie zabójstwa był poczytalny. Do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu wpłynęła opinia biegłych w sprawie M., ale ci nie wypowiedzieli się w niej co do poczytalności mężczyzny. Odpowiedź na to pytanie ma dać obserwacja psychiatryczna 41-latka, o którą prokuratura zawnioskowała już do sądu.