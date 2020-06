Przegląd prasy 3.06.2020 Tychy, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tychów

Tychy pozwalają powiększyć letnie ogródki. To jedna z form pomocy miasta dla restauratorów i właścicieli pubów, którzy z powodu zamknięcia lokali na czas pandemii koronawirusa stracili swoje dochody, a obecne restrykcje mocno ograniczają im liczbę gości. By mogli ich przyjąć więcej, mają możliwość powiększenia swoich ogródków. Czy restauratorzy tego chcą?

Koronawirus nadszarpnął gospodarkę – to żadna tajemnica. Przedsiębiorcy na całym świecie załamują ręce, ponieważ handel po prostu się zatrzymał. Niewielu z nas zdaje sobie jednak sprawę z tego, że w tarapaty finansowe wpadł też… Kościół. Ze względu na to, że ograniczono liczbę wiernych w kościołach, wpływy z tacy znacznie się zmniejszyły. Innpoland.pl podaje, że niektóre parafie proszą wiernych o przelewy mające wesprzeć księży.

Olbrzymią kwotę kar - bo ponad 2 mln zł. - nałożył śląski Sanepid na osoby nieprzestrzegające warunków kwarantanny. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że mandaty będą weryfikowane przez nowego szefa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne dr Grzegorza Hudzika. Być może niektóre zostały nałożone na wyrost.

Objawienia, lewitacje, stygmatyzacja - oto cuda Kościoła katolickiego, których do dziś nie potrafi wyjaśnić nauka. Istnieją pewne teorie tłumaczące m.in. krew na Hostii, jednak ciężko odnieść je do wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 1200 lat. Co ciekawe, niektóre z cudów mogliśmy zaobserwować w XXI wieku, i to nawet w Polsce. Które z nich do dziś spędzają naukowcom sen z powiek? Sprawdź w galerii.