Przegląd prasy 4.06.2020 Tychy, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tychów

Prasówka Tychy 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Boże Ciało 2020. Procesje tylko wokół kościoła Boże Ciało 2020. Procesje tylko wokół kościoła. Z powodu trwającej epidemii koronawirusa nie będzie tłumnych przejść ulicami miast ani sypania kwiatów. Uroczystości Bożego Ciała będą skromne, ale nie obejdzie się bez błogosławieństw, a dodatkowo będzie możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wedle zalecenia abp. Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, ma być wystawiony po ostatniej przedpołudniowej mszy i pozostać aż do mszy wieczornej. 📢 Zadbane i nowoczesne stadiony w niższych ligach [PRZEGLĄD] Ładne i nowoczesne stadiony nie są domeną wyłącznie klubów Ekstraklasy i jej bezpośredniego zaplecza. W niższych ligach także spotkamy komfortowe i eleganckie obiekty. Oto niektóre z nich!

📢 Jak znaleźć idealną działkę? Oto 12 nieoczywistych rad od tych, którzy już znaleźli Zakup ziemi mocno się różni od zakupu mieszkania. Sprawdź, jakie metody stosować, żeby szybko stać się właścicielem wymarzonej działki. Prasówka 4.06 Tychy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tychach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Usterki, przez które nie przejdziesz przeglądu. Masz z tym problem w aucie? Nie dostaniesz stempla! Dziennikarze portalu autokult.pl dotarli do listy najczęstszych usterek w polskich autach. Dlaczego samochody Polaków nie przechodzą przeglądu? Sprawdźcie TOP 10 problemów naszych aut. 📢 Co przynosi pecha w domu? 10 pechowych rzeczy, które masz w domu Czy wiesz, co przynosi pecha? Jest wiele przesądów na ten temat. Jedno jest pewne! Wystrzegaj się rzeczy, które mają złą aurę i renomę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co przynosi nieszczęście w domu, to koniecznie przeczytaj ten tekst i pozbądź się przedmiotów z tej listy.

📢 MAX Premium Burgers w Tychach. Kiedy otwarcie? Szwedzka sieć restauracji szybkiej obsługi MAX Premium Burgers uruchamia kolejną restaurację. Dziewiąty lokal tej sieci w Polsce i drugi na Śląsku zostanie otwarty 17 czerwca o godzinie 9.00 w Tychach. Lokal zlokalizowany jes przy ul. Fabrycznej 3b, tuż przy DK1 w kierunku Bielska-Białej. 📢 Oczko wodne przy każdym domu. Sieć zalana memami Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

📢 500 plus czeka poważna zmiana - już od 1 lipca 2020! Wnioski są zbędne Program 500 plus to świadczenie, które przyznawane jest w Polsce na każde dziecko. Korzystających z Rodzina 500 Plus czeka zasadnicza zmiana. Od 1 lipca pobierających 500 plus czekały zawsze nowe formalności do spełnienia. Zwykle był to czas, kiedy zainteresować należało się kiedy składać wnioski i jakie są z tym związane terminy. W 2020 jednak zmian nie będzie, a okres rozliczeniowy 500 plus zostaje automatycznie wydłużony. Co to oznacza? Świadczenie 500 plus przyznawane od 1 lipca 2019 r. obejmuje okres dwóch lat i w 2020 nie należy się martwić o formalności. 📢 Spacer po polskich Malediwach. Ale tutaj ładnie! Park Gródek zachwyca. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Turyści pokochali Park Gródek. Nic dziwnego. Polskie Malediwy zachwycają zarówno na fotografiach, jak i podczas wizyty w Gródku. Strome klify, piękne okoliczności przyrody, piękna woda. Można zamknąć oczy i poczuć się tutaj jak w raju. Jeśli jeszcze tutaj nie byliście, to zdecydowanie warto się wybrać. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Parku Gródek w Jaworznie.

📢 Wojsko robi wielką wyprzedaż. Samochody używane, sprzęt, wyposażenie i specjalistyczna odzież i obuwie mogą być twoje Prowadzisz aktywny tryb życia, marzy ci auto z demobilu, lubisz militarny styl? Armia ma ofertę prawie dla każdego. Wystawiła na przetarg odzież, sprzęt i wyposażenie. Otwarcie ofert nastąpi 9 czerwca o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104.

