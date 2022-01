Przegląd prasy 6.01.2022 Tychy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tychów

Dobrze znane prawie wszystkim lastryko w wielkim stylu powróciło do wnętrz i szybko stało się istotnym elementem ich aranżacji. Nowoczesne terrazzo atrakcyjnie prezentuje się zarówno w kuchni, jak i łazience nie tylko jako oryginalne wykończenie ścian i podłóg, ale również jako nietuzinkowy motyw w dekoracyjnych dodatkach. Dowiedź się, jak zaaranżować lastryko we wnętrzu, żeby stało się jego modną i designerską ozdobą.

Orszaki to już tradycja związana ze Świętem Trzech Króli. Po mszy mędrcy w całej Polsce wyruszą w symboliczną drogę do Jezusa, któremu złożą dary. Wraz z nimi w barwnym pochodzie uczestniczyć będą zwierzęta i mieszkańcy. W wielu miejscach w Polsce widowiska odbędą się z zachowaniem dystansu; są jednak te, które zrezygnowały z organizacji. Zobaczcie, gdzie odbędą się Orszaki Trzech Króli 2022!

W każdy weekend w klubach woj. śląskiego bawią się setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy. Za nami GRUDZIEŃ pełen imprez w naszym województwie... i nie brakowało na nich pięknych dziewczyn. Zobaczcie, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto najładniejsze dziewczyny na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic, Lublińca i Siemianowic Śląskich. To te piękności rządziły na dyskotekach w grudniu 2021.

W środę 5 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 196 nowych zakażeniach - to już kolejny dzień ze wzrostem zachorowań! Zmarły aż 632 osoby. Wiele wskazuje na to, że z uwagi na rosnąca liczbę chorych, wprowadzone zostaną przez rząd nowe obostrzenia - co sugerował już wcześniej minister Niedzielski.