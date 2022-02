Przegląd prasy 8.02.2022 Tychy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tychów

W woj. śląskim wciąż jesteśmy na fali wzrostu nowych zakażeń koronawirusem. Każdego dnia przybywa do 8 tys. chorych, a oficjalna liczba osób na kwarantannie dochodzi do 100 tys., chociaż wiadomo, że osób samoizolujących się jest znacznie więcej. Śląskie ponownie przewodzi zestawieniu województw z najwyższą liczbą zachorowań. Gdyby ponownie wprowadzić podział na strefy, połowa powiatów w woj. śląskich byłaby czerwoną strefą. Sprawdźcie, jak aktualnie wyglądałby podział na strefy w regionie, gdyby obowiązywał.

Szakszuka to pyszne danie z Bliskiego Wschodu, które podbija obecnie serca Polaków. Potrawę przygotowuje się z jajek, pomidorów oraz ulubionych dodatków. Można ją jeść prosto z patelni. Takie śniadanie dostarczy nam sporo energii na dobry dzień! Jak zrobić najlepszą szakszukę? Mamy dla Ciebie najlepszy przepis. Sprawdź, jak kroku po kroku przygotować szakszukę na idealne śniadanie.

Witamina C pełni wiele ważnych funkcji w naszym organizmie, a przede wszystkim wspomaga układ odpornościowy w walce z patogenami. Organizm jej nie magazynuje, dlatego musimy mu ją dostarczać codziennie wraz z dietą. Z witaminą C w pierwszej kolejności zawsze kojarzy się cytryna. To prawda, że źródłem tej witaminy są owoce i warzywa, ale cytrusy wcale nie zawierają jej aż tak dużo, jak się wydaje. Te warzywa i owoce zawierają więcej witaminy C niż cytryna i są jej wartościowym źródłem.