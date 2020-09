Przegląd prasy 8.09.2020 Tychy, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tychów

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.09.2020, w Tychach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najtańsze domy do kupienia w Tychach. Zobacz oferty! TOP 5”?

Prasówka Tychy 8.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najtańsze domy do kupienia w Tychach. Zobacz oferty! TOP 5 Marzy Ci się kupno domu, ale masz ograniczony lub konkretny, przeznaczony na ten cel budżet? W naszym zestawieniu znajdują się najtańsze domy do kupienia w Tychach. Ceny? Już od 210 tys. złotych! Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. Zobacz najciekawsze propozycje. Kliknij w „galerię zdjęć". 📢 Balladyna w ZS 1 w Tychach. Narodowe czytanie w wersji szkolnej FOTO "Balladyna" w ZS 1 w Tychach. Narodowe czytanie w szkolnym wydaniu to tradycja tej szkoły. Wybrane do czytania przez parę prezydencką lektury czytane są zawsze także w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka.

📢 "Jak to, umarłam?" ZUS uśmiercił 65-letnią emerytkę ze Śląska i odebrał jej emeryturę Pani Wanda przyszła do banku, gdzie dowiedziała się, że według systemu nie żyje, a wypłata jej emerytury została wstrzymana. - Nogi się pode mną ugięły - opowiada w rozmowie z Nowinami Gliwickimi. Okazało się, że błąd popełnił jeden z pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Ubolewamy nad tym, co się stało - przekonuje rzeczniczka ZUS. 📢 Lech Kaczyński zbudował Solidarność? Internauci mają MEMY. Jarosław Kaczyński: Jego rola była decydująca. Co na to internauci? Wystawa: "Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności" została otwarta w Warszawie na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie uroczystości otwarcia, Jarosław Kaczyński mówił tym, jak wielką rolę miał jego brat w powołaniu Solidarności. "Lech Kaczyński odegrał bardzo wielką, można nawet powiedzieć decydującą rolę w powołaniu 17 września 1980 roku Solidarności" - ocenił prezes PiS. Co na to internauci? Zobacz memy w galerii zdjęć.

📢 Silesia incognita. Wojewódzki konkurs wiedzy o regionie w Tychach ZDJęCIA Silesia incognita. Wojewódzki konkurs wiedzy o regionie w Tychach odbył się pod honorowym patronatem europosła Łukasza Kohuta. Nagrodą był wyjazd do europarlamentu w Brukseli. Do finału zakwalifikowały się 32 duety z całego regionu. Najlepsi z najlepszych to uczniowie z Tychów, Katowic, Świętochłowic, Rybnika, Zabrza i Gliwic. 📢 Ninja Warrior Polska: Ślązacy i jaworznianin zmierzą się z trudnym torem przeszkód w drugim odcinku show Polsatu. Emisja już dziś ZDJĘCIA Trwa emisja drugiej edycji show Ninja Warrior Polska. W drugim odcinku będziemy mogli śledzić zmagania mieszkańców województwa śląskiego z trudnym torem przeszkód. Czy któryś z nich poradzi sobie i przejdzie do kolejnego etapu? Premiera odcinka już w ten wtorek, 8 września, o godz. 20.05 w Polsacie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tychy: Co z dzieckiem, które matka poważnie raniła w szyję? Jest decyzja sądu Tychy: Co z dzieckiem, które matka poważnie raniła w szyję? Jest decyzja Sądu Rejonowego w Tychach, który miał wskazać osobę lub instytucję do odebrania dziecka ze szpitala. Matka przebywa w areszcie. Czeka ją m.in. rozprawa o pozbawienie jej praw rodzicielskich. Co się wtedy stanie z dzieckiem?

Nowy porządek prawny, lepsza ochrona zwierząt?