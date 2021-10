Przegląd prasy z września 2021 w Tychach, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd września 2021 w Tychach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Taką emeryturę dostaniesz na rękę w 2022 roku. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Stało się! Zgodnie z prognozami, tysiąc nowych zachorowań dziennie, pojawił się jeszcze we wrześniu... a mianowicie wczoraj! Aż 1234 nowych przypadków zakażeń, odnotowano minionej doby! To najwyższy wyniki od 27 maja, a zarazem wzrost o 40 proc. w stosunku do środy z ubiegłego tygodnia! Zmarły 22 osoby. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych miastach woj. śląskiego? Gdzie zakażeń jest najwięcej? Kliknij w galerię i sprawdź.