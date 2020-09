Przegląd tygodnia w Tychach, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tychów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

Przegląd tygodnia Tychy od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię". 📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Tragiczna i zagadkowa śmierć dziennikarki. Anna Karbowniczak przed potrąceniem przez samochód dostawała groźby W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. 📢 Kwiaty do ogrodu i na balkon, które najdłużej kwitną. Zobacz, co warto posadzić, żeby kwitło do zimy Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon. 📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Święto Rolnika w Tychach trwa przez cały wrzesień na Halach Targowych Święto Rolnika w Tychach trwa przez cały wrzesień na Halach Targowych. Towar można kupić wprost od producentów. Organizatorzy zadbali też o wiejski wystrój stoisk. Z tyskich gospodarstw przywieziono snopki słomy. 📢 Tabletki na zmianę płci. Którą wybierzesz ty MEMY. Gigantyczna wtopa RPD o edukatorach seksualnych. Mikołaj Pawlak pod ostrzałem internautów Tabletka na zmianę płci w rękach edukatorów seksualnych - to wizja, którą nakreślił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak na antenie TVN24. Pawlak mówił, że w Poznaniu zdarzały się sytuacje, gdy edukatorzy seksualni podawali dzieciom środki farmakologiczne w celu zmiany płci. Po słowach Pawlaka w internecie rozpętała się burza, a internauci stworzyli memy o tabletkach na zmianę płci. Obejrzyj je w galerii.

📢 Dzień wstaje nad Jeziorem Paprocańskim i w paprocańskich lasach ZDJĘCIA Dzień się budzi nad Jeziorem Paprocańskim i w lasach paprocańskich. Łodzie leniwie kołyszą się na wodzie, na brzegach wędkarze, na alejkach okalających jezioro pierwsi biegacze, rowerzyści i amatorzy nordic walking. Wschodzące słońce przebija się przez gałęzie drzew. Jest pięknie. 📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak zminimalizować szczekanie u psa? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów. 📢 Tychy: Z czego śmieją się internauci? Sprawdź najlepsze MEMY Jak internauci postrzegają Tychy? Na pewno z przymrużeniem oka. Bywają dowcipni, czasem ironiczni. Sprawdź stworzone przez nich DEMOTYWATORY i MEMY o naszym mieście. Kliknij w „zobacz galerię".

📢 Zostań żołnierzem RP. Rekrutacja do wojska po nowemu. Co się zmienia? Zostań żołnierzem RP. Rekrutacja do wojska po nowemu. Najważniejsze zmiany: skrócenie procesu rekrutacji o 140 dni, możliwość zgłoszeń przez internet, powstanie wojskowych centr rekrutacji, w których kandydat w jeden dzień załatwi wszelkie formalności. Nowy system rekrutacji do wojska rusza 2 września 2020 r. 📢 Karolina Błaszczyk, rzeczniczka KPP Pszczyna, na emeryturze. Teraz jest nauczycielką historii sztuki Karolina Błaszczyk, rzeczniczka KPP Pszczyna, przeszła na emeryturę. Teraz jest nauczycielką historii sztuki w tyskich szkołach. Sztuka była jej pierwszym pomysłem na życie. Skończyła liceum plastyczne, potem kilka różnych uczelni, nauczyła się języka migowego, oprowadzała wycieczki po zamku pszczyńskim, maluje... Ale nade wszystko przez ponad 20 lat była policjantką.

📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek.

📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Zmiany w programie 500 plus w 2021 roku. Zapoznaj się z nimi, jeśli pobierasz to świadczenie! Wygląda na to, że programie 500 plus zajdą spore zmiany, z którymi zapoznać się powinny wszystkie osoby pobierające to świadczenie. Czy możliwa jest waloryzacja 500 plus, o której wspominał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej? Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię".

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w cieniu koronawirusa. „Szkoły mogą już za miesiąc zostać zamknięte" Większość szkół i przedszkoli mimo pandemii została otwarta 1 września. Rozpoczęcie roku szkolnego i decyzja o powrocie do szkół tradycyjnie, choć na nieco zmienionych zasadach budzi wiele sprzecznych emocji. Ekspert przewiduje, kiedy może wrócić zdalne nauczanie w szkołach. 📢 Inauguracja roku szkolnego 2020/21 w ZS 1 w Tychach w obiektywie Witolda Naglika Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 dla Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach odbyła się na stadionie miejskim w Tychach. Jednym z powodów wyboru takiego miejsca jest klasa mistrzostwa sportowego w tej szkole, innym - duża liczba pierwszoklasistów (ok. 160). Gościem inauguracji był Adam Małysz, mistrz w skokach narciarskich.

📢 Zespół Szkół nr 2 w Tychach. Inauguracja roku dla pierwszoklasistów ZDJĘCIA Zespół Szkół nr 2 w Tychach. Inauguracja roku dla pierwszoklasistów rozpoczęła się o dziesiątej. Jest ich ponad 80 w trzech klasach. Ogólnej uroczystości nie było. Pierwszoklasiści spotkali się w klasach z wychowawcami. Do każdej weszła dyrektor Anna Chrobaczek, by nowych uczniów powitać i przedstawić im najważniejsze informacje. Szerzej - wkrótce. Na razie zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

