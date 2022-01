Przegląd tygodnia z 9.01.2022 w Tychach. Najważniejsze wydarzenia od 2.01 do 8.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Tychy, 9.01.2022. 2.01 - 8.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W 2022 roku świadczenia emerytalne aż dwukrotnie zostaną podwyższone. W marcu tradycyjnie będzie waloryzacja, a już w styczniu w związku z reformą podatkową Polskiego Ładu od emerytur nie będzie odciągany podatek dochodowy, a jedynie składka zdrowotna. To oznacza, że kwoty netto aktualnych emerytur wzrosną. Dokładne wyliczenia zaprezentowaliśmy w poniższym artykule.

Mieli kontakt z chorymi - i to wielokrotnie, a mimo to nie zarazili się koronawirusem. Jak to możliwe? Naukowcy sprawdzają, kto jest najbardziej odporny na zakażenie się wirusem SARS-CoV-2. Jeśli do tej pory nie zachorowaliście na COVID-19, być może jesteście wśród tych, którzy są nadzwyczaj odporni? Sprawdźcie!