PUP Tychy dostał zawiadomienie o zwolnieniach grupowych w ZPR i Elektrobudowie

Jak dotąd do Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach wpłynęły dwa zawiadomienia o planowanych zwolnieniach grupowych. Ze Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Rozrywkowego w Warszawie i Elektrobudowy Katowice.

-Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe w Warszawie zatrudnia 1680 osób, wśród przewidzianych do zwolnienia jest 33 tyszan. Zwolnienia mają by rozłożone w czasie, do 31 grudnia 2020 r. Elektrobudowa Katowice, która zatrudnia 1473 pracowników, poinformowała nas o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, ale nie podano, ilu tyszan jest w tej grupie. Wysłaliśmy pytanie i czekamy na odpowiedź. Zwolnienia mają się zacząć 28 kwietnia i potrwać 30 dni - mówi Katarzyna Ptak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, podkreślając, że w obu przypadkach były to plany. Nie wiadomo, czy i w jakim kształcie zostaną zrealizowane.

Jak dotąd w różnych firmach na terenie Tychów pracę straciło około tysiąca osób, ale byli to pracownicy zatrudnieni na czas określony.