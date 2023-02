Quiz wiedzy o Tychach, czyli poznajmy się. Po polsku i ukraińsku Jolanta Pierończyk

Quiz wiedzy i Tychach po polsku i ukraińsku to okazja dla młodzieży ukraińskiej do sprawdzenia swojej wiedzy o Tychach, ale i poznania wielu ciekawych rzeczy na ich temat. To też okazja dla młodzieży polskiej do zdobycia wiedzy o Ukrainie.