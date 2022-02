Radni miasta Tychy zaapelowali o pokój na Ukrainie

Apel o pokój na Ukrainie odczytała Barbara Konieczna, przewodnicząca Rady Miejskiej w Tychach. Oto jegotreść:

Konflikt zbrojny, z którym dziś mamy do czynienia, wywołuje ogromne obawy o bezpieczeństwo obywatelek i obywateli Ukrainy oraz o pokój w Europie. W obliczu zagrożenia, przed jakim stają nasi sąsiedzi, nie możemy być obojętni. Przez ostatnie lata Tychy stały się domem dla kilku tysięcy obywateli Ukrainy. W naszym mieście mieszkają i pracują, ich dzieci chodzą do szkół i przedszkoli. To nasi sąsiedzi, koledzy z pracy, przyjaciele. Dziś te osoby są pełne obaw o życie najbliższych i losy swojej ojczyzny.

Solidaryzujemy się z nimi i z całym narodem Ukrainy, który został brutalnie zaatakowany przez Rosję. Potępiamy działania rządu rosyjskiego i apelujemy do społeczności międzynarodowej o skuteczną presję na Rosję dla zatrzymania prowadzonej przez nią wojny.

Ukraina, tak jak każdy kraj ma prawo iść swoją drogą demokratycznych przemian. Obywatelki i obywatele Ukrainy mają prawo budować swoją przyszłość w oparciu o fundamentalne wartości: niepodległość, suwerenność i bezpieczeństwo, a integralność jej granic nie powinna być w żaden sposób naruszana ani kwestionowana.