Rafał Królikowski w Tychach. Norwidem zagrał lidera grupy rockowej i cinkciarza ZDJĘCIA

Rafał Królikowski nigdy nie ukrywa, że pochodzi ze Zduńskiej Woli (w województwie łódzkim), skąd przed jego bratem Pawłem Królikowskim i Janem Jankowskim nie wywodził się żaden aktor. Ba, nawet teatr tam nie przyjeżdżał, więc i aktora na żywo trudno było zobaczyć. Udało się to jego mamie, która ma nawet zdjęcie ze Stanisławem Mikulskim.

Rafał Królikowski nie ukrywa i tego, że do szkoły teatralnej dostał się dopiero za czwartym podejściem.

- Zdawałem do Łodzi i Krakowa, omijając Wrocław, gdzie studiował mój brat Paweł oraz Warszawę, której się bałem. Skończyłem w międzyczasie Studium Kulturalno-Oświatowe i jestem dyplomowanym instruktorem teatralnym. Kiedy po raz kolejny nie dostałem się ani do Łodzi, do Krakowa, pojechałem na egzamin do Warszawy, całkowicie zrezygnowany i nie oczekujący niczego. I to rozluźnienie chyba mi pomogło. Udało się. Dostałem się do szkoły warszawskiej - opowiadał aktor.