Raisa Misztela i Paulina Szczygielska w piosence Nie Narzekam ZDJĘCIA

Nie narzekam - to tytuł piosenki, która w 2006 r. wygrała śląski etap ogólnopolskiego konkursu Radia Białystok "Przebojem na antenę". Zaśpiewała go tyszanka ukraińskiego pochodzenia, Raisa Misztela. W czasie pandemii koronawirusa artystka wróciła do tej piosenki i w zmienionej aranżacji dała jej drugie życie, zapraszając do współpracy nastoletnią Paulinę Szczygielską.

"Nie narzekam" to piosenka z tekstem Anny Ignaszewskiej i muzyką Jerzego Słoty z zespołu Vox. W pierwotnej wersji zabrzmiała rockowo. - Ale to zupełnie nie mój styl. Zmierzyłam się z nią jednak w takim kształcie, w jakim została napisana i choć ciężko mi się śpiewało, wygrałam konkurs - mówi Raisa Misztela. Autorem nowej aranżacji jest tyszanin Wojciech Stekla. Na pierwszy plan wysunął tekst (w poprzedniej wersji dominowała muzyka). - Dla mnie w każdym utworze słowno-muzycznym słowo jest na pierwszym planie. Budowanie tej aranżacji polegało więc na podkreśleniu tekstu i włożeniu w niego odpowiednich emocji. Ważny był też głos Raisy, o którym wiem, do czego najbardziej pasuje. Stąd w mojej aranżacji uwypuklenie tekstu oraz podkreślenie jej walorów głosowych - mówi Wojciech Stekla. W nowej wersji piosenki "Nie narzekam" pojawia się też inny głos - głos Pauliny Szczygielskiej kończącej pierwszą klasę IV LO w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach, gdzie Raisa Misztela jest nauczycielką języka rosyjskiego. - Podoba mi się tekst, bardzo chwyta za serce. Pierwsza wersja też byłaby dla mnie trudniejsza do wykonania. Tak jak pani Raisa, też wolę nową wersję - mówi Paulina Szczygielska. ZOBACZ, POSŁUCHAJ

Nie narzekam - w aranżacji Wojciecha Stekli Myśl o powrocie do tej piosenki narodziła się pod wpływem obecnej sytuacji i różnych zakazów oraz ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

- Pomyślałam sobie, że najważniejsze to nie narzekać i wierzyć, że będzie lepiej - mówi Raisa Misztela. W duecie z Pauliną Szczygielską piosenka brzmi jeszcze optymistyczniej. Ich głosy wspaniale współbrzmią. Piosenkę usłyszeli już słuchacze Radia Bielsko oraz CCM. Lato 2020 bez festiwali. Będą dostępne online? Wideo