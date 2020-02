Rekolekcje wielkopostne w Zespole Szkół nr 1 w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Wielki Post to czas rozglądania się i zbierania tego, co może pogubiliśmy. Natomiast w Środę Popielcową, która jest jednym z tych dni, kiedy w kościele jest najwięcej ludzi, warto sobie zadać pytanie: kim jestem, że pozwalam sobie posypywać głowę czymś takim jak popiół i kim jest Ten, dla którego to robię? - mówił o. Euzebiusz, jeden z rekolekcjonistów, dodając, że popiołu używano kiedyś do czyszczenia sreber, bo najlepiej radził sobie z brudem.

- Popiół wydobywa na wierzch to, co ukryte - dodał.

Wszystko bowiem zaczęło się w Środę Popielcową. Szkoła została podzielona na grupy, które w trzech turach uczestniczyły w spotkaniu z o. Euzebiuszem i o. Kryspinem z Franciszkańskiego Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego „Trzej towarzysze” w Chorzowie. Rekolekcyjne warsztaty zostały wpisane w szkolny rozkład zajęć. Nie ma trzech wolnych dni. Są normalne lekcje, z których dwie dla poszczególnych klas są rekolekcjami.