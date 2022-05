Rodzinne sadzenie drzew w Tychach. Są to drzewa dzieci urodzonych w 2021 r. Zobaczcie zdjęcia

Pierwszych piętnaście drzew zostało posadzonych 10 maja 2022 w samo południe w parku Suble. Były to brzozy, głogi i wiśnie ozdobne.

- Bardzo fajna inicjatywa, tym bardziej, że wszędzie widzimy budowy, więc warto zadbać też o przyrodę. Akurat niedaleko stąd będziemy mieszkać, a to miejsce jest idealne na spacery, więc będziemy doglądać naszego drzewka i dbać o nie - mówi Małgorzata Mrowiec, mama Lenki, która 2 czerwca skończy rok.

- Szkoda, że nie zaczęło się to kilka lat temu, bo chętnie wzięlibyśmy w tym sadzeniu udział dla Zosi, która urodziła się 30 listopada 2019 r. Drzewko ma zatem tylko Hanusia urodzona 30 lipca 2021 r. To fajna pamiątka. Mieszkamy na osiedlu R, więc na Suble mamy blisko. Mąż obiecał, że co wieczór będzie to nasze drzewko podlewał - mówi Kinga Turek.

Kinga i Łukasz Turkowie sadzili brzózkę dla Hanusi w towarzystwie jej starszej siostrzyczki, Zosi.

Brzózkę zasadzili też Dominika i Remigiusz Wykrętowie, rodzice Szymona, który urodził się w kwietniu 2021 r.

- Park Suble jest piękny, cieszymy się, że mamy tu teraz swoje drzewko - mówią.

Wśród sadzących brzózki był też znany fotograf, Radek Kaźmierczak z córeczką Sofią, która roczek skończy 19 sierpnia. On również upodobał sobie park Suble na spacery i dlatego właśnie tutaj posadził drzewko dla swojej córeczki.