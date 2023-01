Rok 2023 Rokiem Jerzego Nowosielskiego. Jedyny kościół na Śląsku z jego polichromią

7 stycznia 2023 r. minęło 100 lat od śmierci Jerzego Nowosielskiego, którego nazwisko związane jest m.in. z Tychami, gdzie stworzył jedno ze swoich wielkich dzieł - polichromię w kościele Ducha św.

- Na taki kościół czekałem. Po raz pierwszy po wojnie spotykam się z architekturą sakralną, bo wszędzie jest tylko budownictwo sakralne - powiedział prof. Jerzy Nowosielski, kiedy pierwszy raz przyjechał do Tychów na zaproszenie ks. prałata Franciszka Resiaka, budowniczego kościoła Ducha św. wg projektu Stanisława Niemczyka.

Zamówienie przyjął w 1982 r., malowanie trwało do 1987 r.

"Osobliwością jest podłoże tych polichromii w Tychach - wspaniała boazeria. Na takim drzewie to się właściwie maluje samo, sprawia ono bowiem przy słonecznej pogodzie takie tło, które staje się podobne do tła kościoła w Palermo czy kościoła św. Marka w Wenecji. To się będzie trochę zmieniać, to drzewo będzie trochę ciemnieć, dlatego też używam stosunkowo brutalnych chwytów malarskich, żeby z czasem się samo domalowywało, samo zgrało w całość". Tak napisał Nowosielski rok po skończeniu pracy w Tychach. Tekst ukazał się w wydanym w 2006 r. albumie Krystyny Czerni pt. "Nowosielski".