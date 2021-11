Roraty 2021 w parafii bł. Karoliny w Tychach: Podróż wehikułem czasu do Starego Testamentu. Zobaczcie zdjęcia

Roraty 2021 rozpoczęte. W tyskiej parafii bł. Karoliny odbywają się od poniedziałku do czwartku o 6.30, w piątki - o 16.15. Po raz kolejny prowadzi je ks. Marcin Matonóg, doskonale sprawdzony w tej roli. Ma to być adwentowa podróż wehikułem czasu, który skonstruował trochę zdziwaczały profesor (w tej roli - ks. Daniel Walusz, wielki aktorski talent). Ks. Marcin zabiera w tę podróż dziewczynę, której mylą się te wszystkie starotestamentowe postaci. Jadą więc, by je spotkać, porozmawiać z nimi i potem myśleć o nich jako o znajomych.

Roratnie msze zaczynają się oczywiście w ciemnościach, które rozświetlają jedynie światełka lampionów i świec. Punktualnie o 6.30 z zakrystii rusza procesja złożona ze służby liturgicznej. Długa procesja ministrantów, lektorów, szafarzy i wszystkich księży.

Roraty w kościele bł. Karoliny w Tychach mają bardzo uroczysty charakter, podkreślony śpiewem scholi parafialnej.