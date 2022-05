Rowerem do 7 km od Tychów. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Trasy rowerowe w okolicy Tychów

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Tychach ma być 23°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w Tychach ma być 23°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 98,98 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podjazdów: 2 377 m

Suma zjazdów: 2 361 m

Rowerzystom z Tychów trasę poleca Pana79

Tego dnia był piękny, słoneczny, ciepły dzionek, więc postanowiłem wskoczyć na rumaka i pomknąć w stronę Pszczyny przez Kobiór, Piasek. Docieram do pięknego o tej porze roku Parku Zamkowego i rozlewającej się rzeki Pszczynki i Zameczku, krótki postój uzupełnienie płynów i dalej w stronę Jeziora Goczałkowickiego. Objeżdżam go w stronę Chybia i docieram do miejscowości Strumień, dokładnie do ryneczku.Następnie kieruje się w stronę Studzionki-Kyrów-Suszca, przez lasy dojeżdżam do Gostynia-Wyrów i do mojego Gniotka :)Trasa wyszła około 100 km ale myślę że każdy trochę pomykający na rowerku powinien ją przejechać, super widoczki po drodze zrekompensują każde zmęczenie :)

