Rowerem do 7 km od Tychów. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Rowerem z Tychów

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 103,71 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 1 874 m

Suma zjazdów: 1 865 m

Rowerzystom z Tychów trasę poleca Pana79

Sobotni wypad z kumplami na grilla nad Zalew Przeczycko-Siewierski na działkę .Trasa przebiegała na około przez Gniotek-Podlesie-Kostuchna-Giszowiec-Mysłowice-Słupna-Brzęczkowice-Niedzieliska-Góra Piasku-Maczki-Niwa-Sławków-Okradzionów-Niegowonice-Łazy-Ciągowice-Kuźnia Sulikowska-Siewierz-Boguchwałowice.Super trasa z super kumplami na liczniku wybiło110km,przebieg trasy lasami,asfaltami ,szutrami,piaskami.Trasa raczej trudna polecam zapaleńcom rowerowym takim jak my :-)Czas przejazdu jak na pierwszy raz tym szlakiem nawet dobry miejscami pogubiliśmy się ;-)

