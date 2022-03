Rowerem do 7 km od Tychów. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 marca?

Wycieczki rowerowe w okolicy Tychów

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 marca w Tychach ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 27 marca w Tychach ma być 17°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Rodzinna pętla

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 1 390 m

Suma zjazdów: 1 382 m

Pana79 poleca trasę rowerzystom z Tychów

Pogoda super ,zachęcała na wyprawę rowerową , rodzinka postanowiła jechać razem ze mną.Ciepło jak diabli, żar lał się z nieba.Jestem pełen podziwu dla mojej połowicy i syna że dzielnie wytrzymali trudy trasy.Trasa przebiegała przez Gniotek-Wilkowyje-Żwaków-Kobiór-Gostyń-Wyry-Gniotek.Trasa leśno-asfaltowa polecam 100% na rodzinny wypadzik.

