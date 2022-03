Rowerem do 7 km od Tychów. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Ścieżki rowerowe w okolicy Tychów

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 marca w Tychach ma być 5°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Tychach ma być 6°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Wietrzna Wielkanocna Pętla

Stopień trudności: 2

Dystans: 86,27 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 2 311 m

Suma zjazdów: 2 307 m

Trasę rowerową mieszkańcom Tychów poleca Pana79

Było trochę więcej czasu niż zazwyczaj więc postanowiłem wybrać się nad Zalew w Imieliniu i tak wyszła mi pętla Gniotek-Wilkowyje-Żwaków-Jezioro Paprocany-Cielmice-Bieruń-Ściemie-Błędów-Jamnice-Jazd Imielin-Jeleń-Jazd Dziećkowice-Dziećkowice-Brzęczkowice-Słupna-Mysłowice-Nikiszowiec-Giszowiec-Ochojec-Kostuchna-Podlesie-Gniotek. Na liczniku stukło 90km , trasa średniej trudności, czas przejazdu z postojami.

