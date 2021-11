Rowerem do 7 km od Tychów. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 20 - 21 listopada?

Rowerem w pobliżu Tychów

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 listopada w Tychach ma być 10°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 21 listopada w Tychach ma być 10°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🚲 Trasa rowerowa: Spontanicznie do Kumpla Marka

Stopień trudności: 2

Dystans: 70,66 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 166 m

Suma zjazdów: 2 171 m

Trasę rowerową mieszkańcom Tychów poleca Pana79

Dzisiaj pogoda nawet spoko tylko trochę wiało, postanowiłem wybrać się w stronę Muchowca, a że nawet fajnie mi się nabijało kilosy to postanowiłem zahaczyć o Siemianowice Sląskie i odwiedzić kumpla i jego rodzinkę.Szybka męska spontaniczna decyzja kolegi i postanowił część trasy powrotnej pokonać ze mną po wypiciu gorącej kawki zrobionej przez koleżankę Klaudię wskoczyliśmy na rumaki i skierowaliśmy się w stronę Parku śląskiego i dalej w kierunku Witosa tam nawet czas był sprzyjający więc postanowiłem zahaczyć z kumplem o Kochłowice i zobaczyć Średniowieczny Gródek cel wyprawy kolegi. Tam krótki postój i rozstanie z kolegą on w kierunku Siemianowic, a ja w kierunku Mikołowa. Mario dzięki za wspólna część trasy i że mnie tam wyciągałeś ! Przebieg trasy to Gniotek-Podlesie-Kostuchna-Muchowiec-Zawodzie-Siemianowice Śląskie-Park Śląski-Kochłowice-Jamna-Gniotek.Trasa dosyć przyjemna polecam na dłuższy wypadzik :)

