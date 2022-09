Rowerem do 7 km od Tychów. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 września?

Dzisiaj postanowiłem pojechać w dawno nie odwiedzane prze zemnie okolice, a że pogoda dopisała to wyszła mi całkiem fajna pętelka.Start to tradycyjnie Gniotek z którego udaję się w kierunku Wyr z skąd prowadzi niebieski szlak rowerowy przez Palowice aż do Żor koło stawów Gichta i Garbocz. Tam skręciłem w zielony szlak rowerowy prowadzący do Rybnika, przed samym Rybnikiem odbiłem na czerwony szlak prowadzący do miejscowości Przegędza tam zaczyna się czarny szlak, który prowadzi przez Leszczyny gdzie natchnąłem się na fajny bar gdzie odbywało się zakończenie sezonu rowerowego, następnie odbiłem na zielony szlak przez Czuchów przed Ornontowicami wbiłem na niebieski szlak który doprowadził mnie do Chudowa. Tam małe zamkowe i dalej niebieskim szlakiem do Mikołowa i do domku. Trasę zaliczam do bardzo udanych dopisała i pogoda i forma. Polecam do przejechania każdemu spragnionemu przyrody rowerzyście.

