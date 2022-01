Rowerem do 7 km od Tychów. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Tychów? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 15 - 16 stycznia mamy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 7 km od Tychów. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Tychów przygotowaliśmy na weekend 15 - 16 stycznia.

Wycieczki rowerowe w okolicy Tychów

🚲 Trasa rowerowa: Leniwie na Murckowskom Hałdę Stopień trudności: 3

Dystans: 34,14 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 1 449 m

Suma zjazdów: 1 474 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Tychów Jak na luty to piękna wiosenna pogoda, szkoda by było nie skorzystać. Mimo że po ostatniej wyprawie z kumplem do Gliwic mam nadal pękniętą linkę z przednich przerzutek, a nowa jeszcze nie dotarła ustawiłem przerzutkę na środkową zębatkę i ruszyłem leniwie w stronę Murcek na szczyt Hałdy.Trasa wiodła przez Gniotek-Mąkołowiec-Murcki-Piotrowice-Jamnę-Gniotek.Trasa o tej porze roku dosyć trudna ze względu na błoto i nie zły podjazd po Hałdę, ale widoki z jej szczytu rekompensują zmęczenie :) Polecam każdemu może nie o tej porze ale warto :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Góra Ramża-Mikołów Stopień trudności: 2

Dystans: 68,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 2 016 m

Suma zjazdów: 2 018 m Rowerzystom z Tychów trasę poleca Pana79 Dzisiejsza trasa jest zaimprowizowana częścią trasy kolegi Lukasa, dokładnie góra Ramża i stacja meteo na jej szczycie.Przebieg to Gniotek-Jamna-Śmiłowice-Paniowy-Chudów-Ornontowice-Góra Ramża-Bełk-Palowice-Zazdrość-Łaziska Górne-Wyry-Gniotek.Dodam że Góra Ramża jest największym wzniesieniem ziemi rybnickiej.Trasa średniej trudności, pokonany dystans według licznika to 70 kilosów.Polecam na dłuższy wypad.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Vuelta a Wyźyna Katowicka - etap 2: górski Stopień trudności: 2

Dystans: 34,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 630 m

Suma zjazdów: 624 m Trasę rowerową mieszkańcom Tychów poleca Oberfeldkurat

Niezbyt długi etap, ale kilka premii górskich po drodze. Na początku niepotrzebnie jechałem po obrzeźach Mikołowa, gdyby ktoś miał ochotę przejechać się tą trasą, to sugeruję raczej jechać przez uroczy mikołowski rynek i naprawdę piękne planty.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Takie tam kręcenie Stopień trudności: 2

Dystans: 82,97 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 1 478 m

Suma zjazdów: 1 559 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Tychów Dzisiaj postanowiłem pojechać w dawno nie odwiedzane prze zemnie okolice, a że pogoda dopisała to wyszła mi całkiem fajna pętelka.Start to tradycyjnie Gniotek z którego udaję się w kierunku Wyr z skąd prowadzi niebieski szlak rowerowy przez Palowice aż do Żor koło stawów Gichta i Garbocz. Tam skręciłem w zielony szlak rowerowy prowadzący do Rybnika, przed samym Rybnikiem odbiłem na czerwony szlak prowadzący do miejscowości Przegędza tam zaczyna się czarny szlak, który prowadzi przez Leszczyny gdzie natchnąłem się na fajny bar gdzie odbywało się zakończenie sezonu rowerowego, następnie odbiłem na zielony szlak przez Czuchów przed Ornontowicami wbiłem na niebieski szlak który doprowadził mnie do Chudowa. Tam małe zamkowe i dalej niebieskim szlakiem do Mikołowa i do domku. Trasę zaliczam do bardzo udanych dopisała i pogoda i forma. Polecam do przejechania każdemu spragnionemu przyrody rowerzyście.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów - Zbiornik Łąka - Mikołów Stopień trudności: 2

Dystans: 79,99 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 1 000 m

Suma zjazdów: 994 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Tychów Początek mojego dzisiejszego kręcenia korbami to dobrze mi znany czerwony szlak w kierunku Pszczyny przez Wilkowyje - Kobiór - Piasek docieram do parku Zamkowego w tygodniu pustki aż przyjemnie się kręci korbami tu krótki odpoczynek i wbijam na niebieski szlak, który równolegle z szlakiem R4 doprowadza mnie do zbiornika wodnego Łąka mój dzisiejszy cel. I tu zaczyna się improwizacja najpierw udaje się w kierunku Brzeźć - Kyr docieram do Suszca i tu pojawia się czarny szlak do Królówki niestety fatalnie oznaczony trochę pobłądziłem ale w końcu docieram na upragnionego ciemnego Tuchera w Przystanku Królówka po małym odpoczynku wbijam na zielony szlak prowadzący do Katowic w Gardowicach odbijam na niebieski do Wyr i to już pod małe górki docieram do domku. Wypad jak zawsze udany pogoda była w sam raz około 20 stopni aż chce się korbować :)

Nawiguj

