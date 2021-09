Rysiek Riedel część II - Marcin Sitko, słowo wstępne: Sebastian Riedel. Wieczór autorski w mediatece w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Kalisia, to ja i zawsze będę przy tobie. Będę twoim aniołem. Ja umarłem – wiem i ty też o tym wiesz, ale zawsze będę ci pomagał”, tak mniej więcej powiedział Rysiek Riedel do swojej córki Karoliny, kiedy przyszedł do niej we śnie.

Pomyślała sobie, że skoro już ma takiego anioła, to może by jej pomógł znaleźć jakiegoś fajnego chłopaka. I najlepiej, jakby miał na imię… Carlos, bo to by tak fajnie brzmiało: Karolina i Carlos.

I rzeczywiście, niedługo potem poznała sympatycznego młodzieńca, który przedstawił się właśnie jako Carlos. I są razem 15. rok.

To jedna z wielu opowieści o Ryśku Riedlu, jakie zgromadził Marcin Sitko. Wspomnień tyle, że dwa lata temu powstała jedna książka, a teraz druga. Prócz wielu różnych historii opowiedzianych zarówno przez przyjaciół i znajomych, jak i przez samą rodzinę są te związane ze snami o Ryśku.