Ryszard Czernow - wystawa cybergrafii z cyklu pt. Martwe z natury wgalerii Obok w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Za zamkniętymi, z powodu pandemii koronawirusa, drzwiami Miejskiej Galerii Sztuki „Obok” w Tychach toczy się dość intensywne życie. Jej kierownik, Wojciech Łuka, stara się realizować swój program chociażby w internecie, proponując internautom konkurs na najlepszy komentarz do prezentowanych codziennie wybranych dzieł z wystawy. Do 5 czerwca 2020 r. prezentowane są prace z cyklu „Martwe z natury” Ryszarda Czernowa.

- Prace te określam mianem cybergrafie, ponieważ nie do końca uważam, że to są fotografie. Cykl „Martwe z natury” opisuje świat materii ożywionej i nieożywionej, ale potencjalnie żywej. Na tych obrazach pokazuję, jak duże możliwości kreacyjne tkwią w otaczającym nas świecie materii, która cały czas jest w nieustannej przemianie, tworząc coraz to nowe, zaskakujące formy, aby na koniec powrócić do punktu wyjścia nieustannej karuzeli życia i śmierci - mówi autor, Ryszard Czernow, tyzanin, z wykształcenia operator filmowy, wykładowca na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.