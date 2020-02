Sarkofag Jana Dobrogosta Krasińskiego, przyjaciela Jana III Sobieskiego, odnowiony w Tychach

Sarkofag Jana Dobrogosta Krasińskiego, przyjaciela Jana III Sobieskiego, został odnowiony w Tychach.

Cechuje go wiele podobieństw do sarkofagu Janusza Radziwiłła w Kiejdanach, a ten z kolei stylistycznie i technologicznie powiązany jest z wawelskimi sarkofagami królowej Ludwiki Marii Gonzagi, biskupa Jana Alberta Wazy i królewicza Jana Zygmunta Wazy. Od strony ikonograficznej istnieje pewne podobieństwo do sarkofagów króla Władysława IV i jego żony Cecylii Renaty, nad którymi prowadziliśmy prace renowacyjne w tym samym czasie