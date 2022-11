Ścieżki rowerowe do 7 km od Tychów. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 listopada?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Tychów? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 7 km od Tychów. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Tychów warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w pobliżu Tychów We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Do Chudowa na spotkanie z kumplem Stopień trudności: 3.0

Dystans: 56,2 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 1 219 m

Suma zjazdów: 1 235 m Trasę rowerową mieszkańcom Tychów poleca Pana79 Zadzwonił kumpel i ustaliliśmy że spotkamy się w Chudowie pod zamkiem ,tam chlapneliśmy po małym zamkowym i ruszyliśmy dalej przez Ornontowice-Bujaków-Łaziska Górne-Wyry-Wilkowyje-Gniotek.Wiało jak diabli w tych warunkach poziom trudny, dystans nie całe 60 km według licznika.

🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu byłej bazy rakietowej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,34 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 425 m

Suma zjazdów: 1 429 m Trasę rowerową mieszkańcom Tychów poleca Pana79 Dziś postanowiłem wybrać się w lasy Pszczyńskie, poszukać byłej bazy rakietowej, miejsce pomogła mi znaleźć trasa kolegi Lemura z traseo. Początek trasy to jak zwykle Gniotek z którego kieruję się w stronę Wilkowyj-Kobióru trasaą rowerową w do Pszczyny odbiłem w prawo i po przejechaniu kilometra natrafiłem na zabudowania po byłej bazie.Miejsce bardzo ciekawe choć bardzo już zarośnięte i zniszczone, wojsko opuściło to miejsce około 2001 roku. Zdjęcia przedstawiają schron naprowadzania rakiet znajdujący się w strefie bojowej dywizjonu i magazyn rakiet.Następnie pojechałem w stronę Suszca zahaczając o skansen następnie Zgoń-Gostyń-Wyry i z górki do domku.Polecam każdemu dystans spory ale po płaskim terenie ;)

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Kopalnia Guido-Muzeum PRL-Mikołów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,35 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 2 251 m

Suma zjazdów: 2 234 m Trasę rowerową mieszkańcom Tychów poleca Pana79 Trasa już dawno chodziła mi po głowie, chociaż ciężko miałem się tam wybrać. Dziś postanowiłem w końcu odwiedzić te miejsce na początku miało to być tylko Muzeum PRL, a że było blisko to najpierw zahaczyłem o zabytkową Kopalnię Guido w Zabrzu. Początek to tradycyjnie mój Gniotek z którego udaje się w kierunku Wzgórza Kamionka, gdzie rozciąga się piękny widok na panoramę Katowic, później przez Rudzkie lasy w stronę Halemby-Kończyc no i Guido. Cofam się kawałek w stronę Pawłowa, po chwili docieram do celu mojej podróży - Muzeum PRL-u w Nowej Rudzie, wracam przez Bielszowice-Lasy Panewnickie docieram do Mikołowa. Trasa bardzo malownicza, szczególnie w lesie, z wyjątkiem małej części miast, przez które musiałem przejechać. Polecam każdemu amatorowi dwóch kółek :)

🚲 Trasa rowerowa: Wietrzna Wielkanocna Pętla Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,27 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 2 311 m

Suma zjazdów: 2 307 m Trasę dla rowerzystów z Tychów poleca Pana79

Było trochę więcej czasu niż zazwyczaj więc postanowiłem wybrać się nad Zalew w Imieliniu i tak wyszła mi pętla Gniotek-Wilkowyje-Żwaków-Jezioro Paprocany-Cielmice-Bieruń-Ściemie-Błędów-Jamnice-Jazd Imielin-Jeleń-Jazd Dziećkowice-Dziećkowice-Brzęczkowice-Słupna-Mysłowice-Nikiszowiec-Giszowiec-Ochojec-Kostuchna-Podlesie-Gniotek. Na liczniku stukło 90km , trasa średniej trudności, czas przejazdu z postojami.

🚲 Trasa rowerowa: Na Giszowiec na grzańca z kumplem Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,62 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 500 m

Suma zjazdów: 1 497 m Trasę rowerową mieszkańcom Tychów poleca Pana79

