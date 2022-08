Ścieżki rowerowe do 7 km od Tychów. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 13 - 14 sierpnia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Tychów

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Tychów, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,63 km

Czas trwania wyprawy: 24 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 121 m

Suma zjazdów: 1 151 m

Rowerzystom z Tychów trasę poleca Pana79

Niedzielna trasa po znanej mi okolicy, początek kieruje się w stronę jeziora paprocańskiego przez Wilkowyje - Żwaków tutaj fotka i dalej przez lasy pszczyńskie docieram do Bierunia tutaj odnajduje dzięki koledze Lemurowi najstarszy w tej okolicy kopiec bieruński niestety znajduje się na prywatnej posesji, po drodze łapie mnie kilkukrotnie mały na szczęście deszczyk, zachaczamy o bieruński rynek i dalej kieruje się w stronę Lęndzin i tu znowu deszczyk przed którym kryję się pod lupą przy pobliskim zabytkowym kościele na wzgórzu, czuje się jak pod gigantycznym parasolem. I tu koryguje że względu na pogodę moje plany zamiast w kierunku Jaworzna odbijam w stronę lasów murckowskich przez rezerwat Murcki - Giszowiec - Piotrowice - Panewniki gdzie dorwała mnie potężna ulewa na szczęście znalazłem schronienie pod zadaszeniem przy wejściu do akademików okazuje się że moja decyzja o skróceniu trasy okazała się słuszna Po przeczekaniu ulewy przez lasy panewnickie wzgórze Kamionka docieram do domu szczęśliwy że dotarłem suchy ;) Według traseo trasę przejechałem w 24 godziny dobre :)

Nawiguj