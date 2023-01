Ścieżki rowerowe do 7 km od Tychów. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Tychów

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Tychów, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Start sezonu 2016 w zimowej scenerii

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 41,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 1 553 m

Suma zjazdów: 1 539 m

Rowerzystom z Tychów trasę poleca Pana79

Pierwsza trasa w nowym roku, start sezonu 2016 i to w pięknej zimowej odsłonie.Początek Gniotek-Wilkowyje, Lasy Kobiórskie pozostałości po Puszczy Pszczyńskiej,dalej Promnice i piękny zabytkowy Zameczek myśliwski i zamarznięte o tej porze roku jezioro Paprocańskie.Następnie Żwaków-Mąkołowiec i w domku.Trasę mogę zaliczyć do udanych, o tej porze roku piękna przyroda w zimowej scenerii.Trasa jak widać na fotkach o tej porze roku wymagająca trzeba uważać by nie wpaść w poślisk ;),polecam każdemu zapaleńcowi rowerowemu :)

