Ścieżki rowerowe do 7 km od Tychów. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Ścieżki rowerowe z Tychów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,87 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 1 840 m

Suma zjazdów: 1 864 m

Pana79 poleca trasę mieszkańcom Tychów

Dziś miałem trochę więcej czasu i postanowiłem wybrać się w miejsce kilkukrotnie już odwiedzane prze zemnie, gdy mieszkałem jeszcze w Siemianowicach Śl. lecz nie z traseo. Z Siemianowic to rzut beretem, ale z Mikołowa to jest już co kręcić ;) Trasa jeśli chodzi o walory krajobrazowe nie zachwyca gdyż przebiega większość ruchliwymi ulicami miast, ale Zamek w Będzinie robi wrażenie polecam.Początek trasy prowadzi przez las Gniotek dalej w kierunku Podlesia-Piotrowic-Brynów-Park Tadeusza Kościuszki-Bogucice gdzie znajduje się nowo powstałe Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i międzynarodowe Centrum Kongresowe.Dalej Dąbrówka Mała-Milowice i Góra Zamkowa i piękny Zamek Będzin na jej szczycie.Mały postój uzupełnienie płynów małe co nieco na ząbek, kilka fotek i w drogę powrotną kieruję się w stronę Sosnowca(kontrola celna na granicy ;) )-Szopienic zahaczam o Zabytkowe Osiedle Robotnicze Nikiszowiec-Giszowiec-Kostuchna-Podlesie i domek :) Polecam kilku godzinną wyprawę trochę wiało więc dałem poziom średni.

