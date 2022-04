ŚLĄSKIE: Inflacja coraz groźniejsza dla gospodarstw domowych. Już co trzeciemu Polakowi brakuje pieniędzy. Maleją też oszczędności

Maleje grupa gospodarstw domowych, które są obecnie w stanie zgromadzić oszczędności. Według najnowszej edycji badania rynku consumer finance przeprowadzonego przez ZPF i IRG SGH udaje się to tylko nieco ponad 40% Polaków, a w porównaniu do ubiegłego roku odsetek ten zmalał o 16 p.p. Inflacja jest dominującym czynnikiem, który wpływa na brak zdolności do oszczędzania. Aż 23% respondentów jest obecnie na tzw. minusie - redukuje oszczędności lub zadłuża się.